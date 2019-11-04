Аллегри — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»

Массимилиано Аллегри
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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве нового главного тренера.
Накануне стало известно, что «Бавария» уволила Нико Ковача с поста наставника клуба. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка.
«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.
Последним клубом Аллегри был «Ювентус». 0