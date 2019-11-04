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    Аллегри — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»

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    Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Баварии» после отставки Нико Ковача.

    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри

    Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве нового главного тренера.

    Накануне стало известно, что «Бавария» уволила Нико Ковача с поста наставника клуба. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка.

    «Бавария», набрав 18 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

    Последним клубом Аллегри был «Ювентус». 0

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