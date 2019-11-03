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    «Хетафе» обыграл «Сельту»

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    В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» добился гостевой победы над «Сельтой» со счетом 1:0.

    «Хетафе»
    «Хетафе»

    Единственный гол в матче забил на 37-й минуте бразильский нападающий Кенеди, арендованный у «Челси».

    С 19 очками «Хетафе» вышел на 7-е место в турнирной таблице Примеры.

    Примера. 12-й тур
    «Сельта» — «Хетафе» — 0:1 (0:1)
    Гол: Кенеди, 37«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду (Лосада, 81), Суарес (Систо, 64), Лоботка (Шейх, 74), Бельтран, Аспас, Мендес, Фернандес«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Джене, Кукурелья, Портильо, Тимор, Кенеди (Оливера, 68), Арамбарри, Хорхе Молина (Максимович, 82), Гальего (Анхель, 53)Предупреждения: Тимор, 41. Арамбарри, 46. Араухо, 59. Айду, 63. Эчейта, 71. Шейх, 76

    В другом матче тура «Леганес» на своем поле уступил «Эйбару» — 1:2.

    Хозяева открыли счет на 6-й минуте — отличился Юссеф Эн-Несири. Гости ответили голом нападающего гостей Шарлеса (17). В концовке игры Кике Гарсия принес гостям волевую победу.

    «Леганес» остался на последней строчке в таблице, у команды 5 набранных очков в 12 матчах. «Эйбар» с 15 очками занимает 14-е место.

    Примера. 12-й тур
    «Леганес» — «Эйбар» — 1:2 (1:1)
    Голы: Эн-Несири, 6 (1:0). Шарлес, 17 (1:1). Кике, 84 (1:2)«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Х.Арнаис, 88), Меса (Эрасо, 71), Ривера, Каррильо (Оскар Родригес, 61), Брэйтуэйт, Эн-Несири«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Орельяна, Кике (Экспосито, 90+3), Инуи (Педро Леон, 85), Шарлес (Серхио Энрич, 73), Де БласисПредупреждения: Кике, 5. Шарлес, 14. Сильва, 14. Брэйтуэйт, 65. Ресио, 72. Ривера, 90+1. Х.Арнаис, 90+1
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