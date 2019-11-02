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    Сарри не нравится работа VAR

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выразил недовольство работой системы видеоповторов в Италии.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Предпочитаю, когда официальные лица контролируют ситуацию на поле. Нравится ли мне VAR? Нет. Не все правила можно четко обобщить.

    Если говорить об игре рукой, то я ничего не понял, несмотря на то, что нам объясняли новые правила.

    Однако нужно привыкать. Мне не нравится VAR. Система сделана для того, чтобы предотвращать явные ошибки.

    За пределами Италии систему используют в меньших объемах, она имеет большие ограничения, чем у нас», — приводит слова Сарри Gazzetta dello Sport. 0

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