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    Моуринью хочет вернуться в АПЛ

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    Португальский специалист Жозе Моуринью может принять один из клубов АПЛ, утверждает The Sun.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Как передает источник, «Особенный» хочет стать первым в истории тренером, завоевавшим трофеи с тремя английскими клубами.

    Отмечается, что речь идет, скорее всего, об «Арсенале», руководство которого недовольно испанцем Унаи Эмери из-за ряда неудачных результатов. Также приход Моуринью может быть интересен «Тоттенхэму», в котором под вопросом ситуация с Маурисио Почеттино.

    Напомним, что в «Челси» Жозе выиграл семь трофеев, а в «Манчестер Юнайтед» добыл Кубок английской лиги и Лигу Европы. 0

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