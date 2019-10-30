Моуринью хочет вернуться в АПЛ

Португальский специалистможет принять один из клубов АПЛ, утверждает The Sun.

Как передает источник, «Особенный» хочет стать первым в истории тренером, завоевавшим трофеи с тремя английскими клубами.

Отмечается, что речь идет, скорее всего, об «Арсенале», руководство которого недовольно испанцем Унаи Эмери из-за ряда неудачных результатов. Также приход Моуринью может быть интересен «Тоттенхэму», в котором под вопросом ситуация с Маурисио Почеттино.

Напомним, что в «Челси» Жозе выиграл семь трофеев, а в «Манчестер Юнайтед» добыл Кубок английской лиги и Лигу Европы. 0