ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп«Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» обыграл «Оклахому»
  • 07:03
    • «Спартак» проявляет интерес к игроку молодежной сборной Белоруссии
  • 22:00
    • «Зенит» заинтересован в Жуане Жезусе
  • 21:43
    • Роналду: Моя цель — оставаться молодым, при этом взрослея
  • 20:51
    • «Краснодар» оспорит красную карточку Берга
    Все новости спорта

    «Сельта» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Рубина»

    Футбол Трансферы Футбол России Рубин Футбол Испании Сельта
    Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия является претендентом на работу в «Сельте», информирует Radio Galega.

    Хави Грасия
    Хави Грасия

    Руководство испанского клуба недовольно выступлениями команды под руководством Франа Эскрибы и планирует отправить его в отставку. На его место боссы «небесных» планируют пригласить Грасию, которого недавно уволили из «Уотфорда».

    В прошлом сезоне «Уотфорд» под руководством Грасии дошел до финала Кубка Англии, где уступил «Манчестер Сити» с разгромным счетом 0:6.

    Грасия руководил «Рубином» в 2016–2017 годах. До этого он работал в «Малаге», «Осасуне», «Альмерии» и других командах.

    На данный момент «Сельта» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав девять очков после 10 туров. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 22-28 октября
  • Вчера в 16:05
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Вальядолид»
  • 1.64
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Сибирь-Арене» хозяева не разочаруют фанатов
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Две забивные команды порадуют голами в очной встрече
  • «Спартак» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • На «Мендисорросе» команды не будут форсировать события
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизниРеакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба Вчера в 02:280
  • 07:17
    • Рублев проиграл на старте турнира в Париже
  • 11:24
    • «Сельта» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Рубина»
  • 11:07
    • ПСЖ хочет выкупить Икарди у «Интера»
    Джордан Ларссон оформил дубль Футбол Тедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив»Крупная победа «Спартака» над «Локомотивом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:220
  • Экспресс дня

  • Хватит ли сил у «Зенита» на третий турнир?
  • 3.80
    •
  • 10:53
    • Семак — лучший тренер РПЛ в октябре
  • 10:37
    • Осака снялась с итогового турнира WTA из-за травмы
  • 10:22
    • Ибрагимович может перебраться в Бразилию
    Фрагмент матча Футбол Оренбургский комплекс «Краснодара»СМИ — о ничьей «Краснодара» с «Оренбургом» Вчера в 11:580
  • 10:06
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фейеноорд»
  • 08:55
    • «МЮ» не будет продавать Смоллинга в «Рому»
  • 08:38
    • «Интер» объявил о рекордных доходах по итогам прошлого сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие