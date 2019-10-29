«Сельта» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Рубина»

Бывший главный тренер казанского «Рубина»является претендентом на работу в «Сельте», информирует Radio Galega.

Руководство испанского клуба недовольно выступлениями команды под руководством Франа Эскрибы и планирует отправить его в отставку. На его место боссы «небесных» планируют пригласить Грасию, которого недавно уволили из «Уотфорда».

В прошлом сезоне «Уотфорд» под руководством Грасии дошел до финала Кубка Англии, где уступил «Манчестер Сити» с разгромным счетом 0:6.

Грасия руководил «Рубином» в 2016–2017 годах. До этого он работал в «Малаге», «Осасуне», «Альмерии» и других командах.

На данный момент «Сельта» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав девять очков после 10 туров. 0