Сульшер: Переходный период пойдет на пользу молодым игрокам

В интервью Sky Sports норвежский специалистрассказал о том, как неудачимогут помочь молодым футболистам получить новый опыт и повлиять на их развитие.

«Нужно быть смелее, доверять молодым футболистам. Нам нужны положительные результаты как можно скорее. Необходимо выбраться из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Переходный период был непростым, но, думаю, молодые игроки извлекли из него определённый урок. Мы стремимся к победам и хотим достигать высот с молодыми футболистами.

Мы даём шанс молодым игрокам, ведь вы никогда не узнаете, на что они способны, пока не бросите их в глубокие воды и не посмотрите, умеют ли они плавать. До сих пор эти парни отлично справлялись с этой задачей», — сказал норвежец в своем интервью. 0