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    Сульшер: Переходный период пойдет на пользу молодым игрокам

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    В интервью Sky Sports норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как неудачи «Манчестер Юнайтед» могут помочь молодым футболистам получить новый опыт и повлиять на их развитие.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Нужно быть смелее, доверять молодым футболистам. Нам нужны положительные результаты как можно скорее. Необходимо выбраться из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Переходный период был непростым, но, думаю, молодые игроки извлекли из него определённый урок. Мы стремимся к победам и хотим достигать высот с молодыми футболистами.

    Мы даём шанс молодым игрокам, ведь вы никогда не узнаете, на что они способны, пока не бросите их в глубокие воды и не посмотрите, умеют ли они плавать. До сих пор эти парни отлично справлялись с этой задачей», — сказал норвежец в своем интервью. 0

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