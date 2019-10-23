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    В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

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    В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Об этом сообщает Footy Headlines.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Новая домашняя форма от компании аdidas получила высокий воротник и манжеты с широким рукавом. Домашняя футболка сборной России имеет воротник белого цвета, а манжеты рукавов разделены синим и белым цветом, что вместе с основанием рубашки воссоздаёт российский флаг.

    Девиз домашней футболки России на Евро-2020 — «Искусство встречает спорт».

    Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путевку на чемпионат Евро-2020.

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