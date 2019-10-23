В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

Станислав Черчесов
globallookpress.com
Новая домашняя форма от компании аdidas получила высокий воротник и манжеты с широким рукавом. Домашняя футболка сборной России имеет воротник белого цвета, а манжеты рукавов разделены синим и белым цветом, что вместе с основанием рубашки воссоздаёт российский флаг.
Девиз домашней футболки России на Евро-2020 — «Искусство встречает спорт».
Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путевку на чемпионат Евро-2020.
💥🇷🇺 BREAKING — Exclusive: Russia Euro 2020 Home Kit Leaked: https://t.co/mykisifAWH— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 23 октября 2019 г.