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    Малиновский: Два мяча Агуэро поменяли ход встречи

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    Нападающий «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:5) в рамках Лиги чемпионов.

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    «Многие игроки и команды приезжают на этот стадион, и им можно задавать те же вопросы. Нам противостояла выдающаяся команда.

    Первые полчаса сложились хорошо, мы оказывали давление на оппонента, выигрывали мячи, создавали моменты.

    Возможно два мяча Агуэро поменяли ход встречи. При счете 2:1 мы постарались пойти вперед, чтобы забить, но "Сити" очень силен.

    Эдерсон умеет выполнять дальние забросы и ускорять игру, а у них есть быстрые футболисты. За счет этого они и преуспели — забросов в свободные зоны.

    Так они забили три гола во втором тайме», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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