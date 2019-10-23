Караваев: Против «РБ Лейпциг» всем тяжело играть

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против

«Это действительно очень сильная команда. Новый клуб с молодым тренером Нагельсманном, который постоянно навязывает борьбу в чемпионате Германии. Соперник, против которого всем тяжело играть, и не только нам. Тем более в Лиге чемпионов вообще все соперники мощные. С нашим тренером все разберем, он подскажет, как правильно сыграть — мы хорошо подготовимся к этой игре», — приводит слова Караваева Bild.

«Немецкий клуб силен прежде всего командной игрой. Быстрые, техничные футболисты — это то, что я могу отметить. Но если нужно кого-то выделить, то это Тимо Вернер. Основной нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в клубе — в этой Лиге чемпионов он забил уже два мяча. Думаю, это самый опасный футболист соперника», — добавил Караваев.

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» пройдет 23 октября. Начало — в 19:55 мск. 0