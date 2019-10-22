Конте: Называть матч с «Боруссией» финалом — это немного чересчур

Главный тренер «Интера»поделился ожиданиями от домашнего матча с дортмундскойв рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Называть предстоящий матч финалом — это немного чересчур. Понятно, это очень важная игра против чрезвычайно сильного соперника, но финалы играются на более поздних стадиях сезона.

Каждый матч — это словно новый шаг на нашем пути. Помимо результатов, я бы хотел видеть прогресс во всех аспектах. Понимаем, что должны постараться победить.

Одновременно осознаем, что встретимся с сильным соперником. Мы должны быть сосредоточены и отдать все силы, чтобы ни о чем не жалеть после финального свистка. Но делать это надо спокойно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0