Клубный ЧМ-2021 может пройти в Китае

может стать организатором чемпионата мира среди клубов в 2021 году, сообщает Associated Press.

Китай является единственным кандидатом на организацию турнира. Этот вопрос ФИФА рассмотрит в четверг, 24 октября, на заседании в Шанхае.

С 2021 года КЧМ будет проводиться в новом формате. Чемпионат будет проходить раз в четыре года, а в турнире примут участие сразу 24 команды.

На сегодня полный список клубов пока неизвестен, однако на КЧМ попадут по четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, известно, что на турнире сыграют «Реал», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси».

В ближайшие два года клубный чемпионат мира пройдет по старому формату с семью командами, оба раза турнир пройдет в Катаре. 0