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    Клубный ЧМ-2021 может пройти в Китае

    Футбол ФИФА
    Китай может стать организатором чемпионата мира среди клубов в 2021 году, сообщает Associated Press.

    Клубный ЧМ-2021 может пройти в Китае
    Клубный ЧМ-2021 может пройти в Китае

    Китай является единственным кандидатом на организацию турнира. Этот вопрос ФИФА рассмотрит в четверг, 24 октября, на заседании в Шанхае.

    С 2021 года КЧМ будет проводиться в новом формате. Чемпионат будет проходить раз в четыре года, а в турнире примут участие сразу 24 команды.

    На сегодня полный список клубов пока неизвестен, однако на КЧМ попадут по четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, известно, что на турнире сыграют «Реал», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси».

    В ближайшие два года клубный чемпионат мира пройдет по старому формату с семью командами, оба раза турнир пройдет в Катаре. 0

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