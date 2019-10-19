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    «Леганес» потерпел третье поражение подряд

    «Хетафе» — «Леганес»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Хетафе» нанес поражение «Леганесу» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 2:0.

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Родригес Анхель, отличившийся на 64-й и 84-й минутах.

    Для команды Маурисио Пельегрино это поражение стало третьим подряд.

    Примера. 9-й тур
    «Хетафе» — «Леганес» — 2:0 (0:0)
    Голы: Анхель, 64 (1:0). Анхель, 84 (2:0)«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Рауль Гарсия (Кенеди, 60), Джене, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), Хасон (Тимор, 84), Хайме Мата«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Оскар Родригес, 74), Ресио, Эрасо, Меса (Брэйтуэйт, 67), Каррильо, Мерино (Эн-Несири, 67)Предупреждения: Росалес, 23. Меса, 56. Омеруо, 77. Ньом, 90+1. Сиовас, 90+2

    В турнирной таблице Примеры «Хетафе» занимает шестое место (13 очков), а «Леганес» — 20-е (2 очка). 0

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