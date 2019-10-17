ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПревзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
  • 17:47
    • ЦСКА планирует снизить сумму выкупа Сантоса
  • 16:39
    • «Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала»
  • 13:06
    • СМИ: «Интер» заинтересовался Дзюбой
  • 12:48
    • Аршавин и Смертин записались на обучающую программу УЕФА
  • 12:22
    • Семак назвал Шомуродова «открытием чемпионата России»
    Все новости спорта

    Засеев: В «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки

    Уфа Алания РПЛ Футбол России Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Алании» Азамат Засеев рассказал об отношении к защитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко, с которым вместе играл за «Уфу».

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    «Думал ли, что Зинченко добьётся таких успехов? Так мало кто мог подумать.

    Возможно, даже сам Саня не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шёл к этой цели.

    Зинченко — очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало — это его трудоспособность.

    Его Перевертайло даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.

    Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушался. Тогда его начали штрафовать, на что от ответил: "Ок, я буду платить штраф, но всё равно буду тренироваться".

    В итоге он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался.

    При всём при этом он был талантливый не только как футболист, но и как человек.

    Поёт прекрасно, рэп читает, старался всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивала наша пресс-служба.

    Разносторонний человек. Саня заслужил всё то, что сейчас с ним происходит», — приводит слова Засеева пресс-служба владикавказского клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
  • Вчера в 14:49
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Рубин»
  • 1.55
  • Послезавтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Йокерит» поразить ворота «Ак Барса»?
  • «Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сумеет ли СКА уверенно разобраться с «Нефтехимиком»?
  • «Нефтехимик» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Сумеет ли «Рейнджерс» сдержать натиск «Девс»?
  • «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Марио Балотелли Футбол Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?Награда лучшему молодому футболисту вручается с 2003 года Вчера в 19:540
  • 19:43
    • БК ФОНБЕТ запускает серию акций «Игра на драйве»
  • 19:31
    • Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России?
  • 19:22
    • Авидзба не смог выйти в 1/4 финала Кубка Кремля
    Россия уже на Евро-2020 Футбол Евро-2020: кто прошел, кто отцепился, кто боретсяРасклад в группах квалификации Евро-2020 по итогам восьмого тура Вчера в 03:000
  • Экспресс дня

  • Одержит ли «Шахтер» 11 победу в чемпионате Украины?
  • 3.44
    •
  • 18:56
    • Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу
  • 18:44
    • Засеев: В «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки
  • 18:29
    • «Ахмат» переиграл «Локомотив» в молодежном первенстве
    Василевский помог своей команде победить Хоккей НХЛ. 33 сэйва Василевского, победа «Каролины», четыре ассиста РайллиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября Вчера в 09:020
  • 18:13
    • Блинкова сыграет с Гаспарян в четвертьфинале турнира в Люксембурге
  • 17:57
    • Михневич мечтает поработать за границей
  • 17:33
    • Дортмундская «Боруссия» заключила новое соглашение с защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие