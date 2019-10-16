Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале в матче Болгария — Англия

Бывший форвард сборной Болгариипредложил ряд мер, когда речь зашла о проявлении расизма во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) на стадионе «Болгарска армия» в Софии.

«Таких болельщиков нельзя допускать на стадионы. Фанатам должны запретить посещение стадионов, или их должны наказывать еще строже, как в Англии.

Пять лет без права посещения стадиона. Люди не должны страдать», — сказал Стоичков в эфире американского испаноязычного спортивного канала TUDN, после чего опустил голову и заплакал.

Напомним, в первом тайме главный судья матча Иван Бебек из Хорватии дважды останавливал игру из-за того, что болгарские болельщики постоянно свистели, когда полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг касался мяча.

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