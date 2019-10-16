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    Израиль разобрался с Латвией в отборе Евро-2020

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    Сборная Израиля на своем поле обыграла Латвию в отборочном матче Евро-2020 (3:1).

    Захави снова забил
    Захави снова забил

    У латвийцев мяч забил экс-игрок «Енисея» Владимир Камеш. В составе хозяев дублем отметился нападающий Мунас Даббур, еще один гол забил форвард Эран Захави — для лучшего бомбардира турнира этот мяч стал 11-м в отборе.

    Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Группа G
    Израиль — Латвия — 3:1 (3:1)
    Голы: Даббур, 16 (1:0). Захави, 26 (2:0). Камеш, 40 (2:1). Даббур, 42 (3:1)Израиль: Марсиано, Тавата (Менахем, 78), Даса, Эльхамед, Таа, Натхо, Захави, Саба (Элмкис, 76), Биттон, Глазер, Даббур (Вайссман, 84)Латвия: Штейнборс, Ягодинский, Ошс, Черномордис, Тарасов, Камеш (Д.Икауниекс, 78), Савалниекс, Я.Икауниекс (Онтужанс, 86), Юрковскис, Кигурс (Лайзанс, 68), ГутковскийПредупреждения: Ошс, 19. Глазер, 56. Я.Икауниекс, 64. Черномордис, 87

    Команды занимают 5-6 места в группе G, но у израильтян — 11 очков, а у латвийцев — 0. 0

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