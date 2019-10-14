Ракитич может покинуть «Барселону» уже этой зимой

По данным Diario Gol, полузащитниксобирается уйти из клуба будущей зимой. Игрок находится не в лучших отношениях с руководством.

С приходом Де Йонга Эрнесто Валвьерде перестал ставить Ракитича в основной состав. Таким образом, у хорвата появилось недовольство, и он захотел покинуть команду. Еще одним подтверждением является тот факт, что функционеры «блауграна» не предлагали Ракитичу новый контракт.

Действующий договор с клубом у хавбека подписан до 30 июня 2021 года. В стартовой обойме команды в нынешнем сезоне он выходил на поле всего раз за 10 последних матчей. Если другие клубы захотят выкупить права на хорвата, то им придется выложить не менее 40 млн евро.

Главными претендентами на футболиста являются «Интер» и «Манчестер Юнайтед». 0