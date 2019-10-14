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    Де Лигт: У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году

    Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Серии А
    Calciomercato.com опубликовал интервью центрбека туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта, который рассказал о своих проблемах. Футболист испытывает неуверенность в своих силах.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    «Я ещё не набрал оптимальную форму, я понимаю это. Чем больше я играю, тем лучше буду становиться. Я могу лишь продолжать упорно работать, делать своё дело и учиться у своих партнёров по команде.

    В "Аяксе" я чувствовал себя неприкасаемым. Сейчас всё иначе, но зато это естественное чувство теперь. У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году. Я попал в новый клуб, в котором играют в другой футбол, у меня теперь новые партнёры по команде. Для меня всё новое, но я становлюсь лучше и лучше», — заявил Де Лигт. 0

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