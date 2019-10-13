Жоржиньо: Досрочный выход Италии на Евро-202 — фантастический результат

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо подвел итоги отборочного матча Евро-2020 против сборной Греции (2:0).

После этого матча, в котором он отметился голом с пенальти, сборная Италии обеспечила себе выход на Евро-2020.

«Это фантастический результат, учитывая весь тот ужас, который нам довелось пережить два года назад, когда сборная Италии не вышла на ЧМ-2018.

Мы заслужили это достижение и по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого достичь и бились изо всех сил.

Я усердно тренирую пенальти, но я больше рад победе команды. Здорово, что мы выиграли — и выиграли заслуженно.

Мы доказали, что являемся сплоченной группой игроков: мы все на одной волне и рады работать в таких условиях.

Публика на "Стадио Олимпико" была сегодня великолепна, и я уверен, что в следующем июне будет еще круче.

Мы сделаем все, чтобы развлечь наших болельщиков, потому что играть в такой атмосфере очень здорово», — цитирует Жоржиньо Sports.ru. 0