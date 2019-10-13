Робсон: Нужно три года, чтобы понять, справляется ли с работой Сульшер

, представлявший в прошломподдержал. Он дал интервью, в котором рассказал о работе главного тренера «манкунианцев».

«Считаю, нужно три года, чтобы понять, справляется ли с работой главный тренер. Руководство клуба сделало ставку на Сульшера, рассчитывая, что он является подходящим человеком для этой должности, что он вдохнёт новую жизнь в их молодежную политику и поможет молодым игрокам развиваться.

В безопасности ли Уле-Гуннар? Думаю, в "Юнайтед" чётко выразили свою позицию, когда назначили его главным тренером в прошлом сезоне. Они сказали, что дадут ему время. Хорошая новость для Сульшера заключается в том, что болельщики поддерживают его», — цитирует Робсона Daily Star.

На текущий момент времени «Манчестер Юнайтед» занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ. За 8 туров команда набрала всего 9 очков. 0