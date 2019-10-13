ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МанджукичТрансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле
  • 20:56
    • Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
  • 23:39
    • Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
  • 23:07
    • Головин: Думаю, что после ЧМ-2018 мы можем выиграть Евро-20202
  • 22:33
    • Черчесов: Главная задача — выиграть чемпионат Европы
  • 22:11
    • Тренер сборной Кипра: Россия нас просто наказала
    Все новости спорта

    Черышев: Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, что победная игра против команды Кипра (5:0) придала ему уверенности в своих силах.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Очень хотелось сыграть. Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя. Рад, что так получилось. Но главное, что мы вышли на Евро и обеспечили себе результат.

    Мы выполнили задачу Станислава Черчесова. После гола стало легче. Теперь нужно обыграть бельгийцев.

    Чувствуется, что произошло что-то историческое, но надо двигаться вперед. Нельзя останавливаться!», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
  • 11/10/2019 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • Болгария — Англия
  • 1.68
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Ак Барс» лидерство в таблице Востока?
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Хватит ли у Чехии сил после победы над Англией?
  • Чехия — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Англия реабилитируется после поражения от чехов
  • Болгария — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарет Саутгейт Футбол У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»В отборе на Евро-2020 англичане проиграли сборной Чехии 12/10/2019 в 14:000
  • 19:37
    • Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор
  • 19:34
    • СКА на выезде победил «Торпедо»
  • 19:26
    • «Йокерит» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
    Моуринью выжидает свой шанс Футбол Моуринью: кто хочет «Особенного» больше всехКаким клубам нужен португалец? 12/10/2019 в 06:380
  • Экспресс дня

  • Оформит ли Россия досрочный выход на Евро-2020?
  • 3.35
    •
  • 23:56
    • Уэльс и Хорватия сыграли вничью в отборе Евро-2020
  • 23:29
    • Черышев: Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя
  • 22:53
    • Джикия: Свои голы забили, еще столько же не забили
    Фрагмент матча Хоккей Кубок Гагарина можно вручать уже в октябре. ЦСКА раздавил «Ак Барс»СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Ак Барсом» в Казани 12/10/2019 в 12:540
  • 19:18
    • ЦСКА одержал «сухую» победу над «Сочи»
  • 17:50
    • Сборная Бельгии одержала восьмую победу в квалификации Евро-2020
  • 16:54
    • Сборные Бразилии и Нигерии сыграли вничью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие