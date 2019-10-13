Черышев: Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя

Полузащитник сборной Россиирассказал, что победная игра против команды Кипра (5:0) придала ему уверенности в своих силах.

«Очень хотелось сыграть. Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя. Рад, что так получилось. Но главное, что мы вышли на Евро и обеспечили себе результат.

Мы выполнили задачу Станислава Черчесова. После гола стало легче. Теперь нужно обыграть бельгийцев.

Чувствуется, что произошло что-то историческое, но надо двигаться вперед. Нельзя останавливаться!», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино. 0