Черышев: Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя

Денис Черышев
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«Очень хотелось сыграть. Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя. Рад, что так получилось. Но главное, что мы вышли на Евро и обеспечили себе результат.
Мы выполнили задачу Станислава Черчесова. После гола стало легче. Теперь нужно обыграть бельгийцев.
Чувствуется, что произошло что-то историческое, но надо двигаться вперед. Нельзя останавливаться!», — приводит слова игрока «Матч ТВ».
В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино. 0