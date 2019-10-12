Норвегия — Испания. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2019)

Составы команд:
«Норвегия»: Rune Almenning Jarstein, Омар Элабделлауи, Хайтам Алеесами, Ховард Нордтвейт, Кристоффер Вассбакк Аер, Стефан Йохансен, Оле Кристиан Сельнес, Сандер Берге, Маркус Хенриксен, Джошуа Кинг, Мартин Эдегор.
«Испания»: Кепа Аррисабалага, Рауль Альбиоль, Серхио Рамос, Хесус Навас, Хуан Бернат, Сауль Ньигес, Фабиан, Серхио Бускетс, Даниель Себальос, Микель Оярсабаль, Родриго.
Предыдущий матч соперников: «Испания» — «Норвегия» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.