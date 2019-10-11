Чехия — Англия: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы команд Чехии и Англии на отборочный матч Евро-2020.

В случае победы в этой встречи англичане гарантируют себе попадание на чемпионат Европы.

Чехия: Вацлик, Челустка, Брабец, Коуфал, Боржил, Крал, Соучек, Янкто, Дарида, Масопуст, Шик.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Кин, Магуайр, Райс, Хендерсон, Маунт, Стерлинг, Санчо, Кейн.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Англии. Коэффициент на ее победу — 1.71, на ничью — 4.14, тогда как на успех Чехии — 5.15.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0