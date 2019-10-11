Чехия — Англия. Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Евро-2020 11 октября 2019 года

В рамках квалификация на Евро-2020 сборная Чехии примет сборную Англии. Команды проведут эту встречу в городе Прага. Время начала матча — 21:45. Главным арбитром поединка выступит Дамир Скомина. Прогноз на Чехия — Англия.

Чехия

Чехи провели 5 туров на этом турнире, по итогам которых они занимают второе место в группе А. От англичан Чехия отстает на 3 очка, при этом у соперника на одну игру меньше. Сзади хозяев подпирает сборная Косово, поэтому в случае негативного результата они рискуют лишиться второго места.

В прошлый раз «народная команда» одержала победу над Черногорией со счетом 0:3. В целом в рамках нынешнего розыгрыша квалификации Евро чехи выиграли трижды. Кроме этой победы у команды было успешное выступление против Болгарии, у которой удалось выиграть 2:1.

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Также «красно-синие» одолели ту же Черногорию в первой встрече с результатом 3:0.

С англичанами Чехия уже играла — в первом туре. Тогда «львы» разгромили хозяев со счетом 5:0. Ну и еще одно поражение подопечным Ярослава Шилгавого нанесли игроки Косово (2:1).

Англия

Англия в прекрасной форме — 4 матча, 4 победы. За четыре тура англичане забили 19 мячей. Столько же забила только Бельгия.

На первых этапах турнира подопечные Саутгейта разгромили сборную Чехии и команду Черногории. В обеих играх «белые» забили по 5 голов.

Со счетом 4:0 английские футболисты обыграли Болгарию. Самый зрелищный матч был с Косово. С этим соперником гости провели мега-поединок, который закончился с результатом 5:3.

По составу есть некоторые проблемы. Эрон Ван-Биссака имеет проблемы со здоровьем. Также пока что не радует форма Рашфорда.

Хотя есть Стерлинг, который очень мощно стартовал в этом сезоне. Он забил 8 голов на клубном уровне и 6 мячей он имеет на этом турнире, являясь лучшим снайпером англичан вместе с Кейном.

Прогноз

Безусловно, Англия — фаворит этого поединка. Это отметили и букмекеры, которые дают на победу британского коллектива коэффициент 1.45, тогда как вероятность успеха Чехии оценивается цифрой 7.60.

В этом розыгрыше Евро сборная Англии во всех матчах забивала больше трех мячей. В 3 из 4 встреч «львы» забивали 5 голов. Рекомендуемая ставка — П2 и ТБ 2.5. Все-таки линия атаки у команды Гарета Саутгейта очень мощная. 0