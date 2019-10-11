ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020 Гвардиола столкнулся с несколькими проблемами«Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль» Доменико ТедескоТедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?
  • 07:04
    • Головин получил дисквалификацию на один матч
  • 23:41
    • Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
  • 21:13
    • Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры
  • 20:11
    • «Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Барысу»
  • 15:16
    • Ракитич: Я должен играть, а не просто гулять по пляжу
  • 15:00
    • Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем
  • 14:31
    • Черчесов: В нашей группе все впереди
    Все новости спорта

    Англия снова устроит погром?

    Чехия — Англия. Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Евро-2020 11 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на Чехия — Англия
    Харри Кейн
    В рамках квалификация на Евро-2020 сборная Чехии примет сборную Англии. Команды проведут эту встречу в городе Прага. Время начала матча — 21:45. Главным арбитром поединка выступит Дамир Скомина. Прогноз на Чехия — Англия.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 11 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.40
  • Играть!
    •

    Чехия

    Чехи провели 5 туров на этом турнире, по итогам которых они занимают второе место в группе А. От англичан Чехия отстает на 3 очка, при этом у соперника на одну игру меньше. Сзади хозяев подпирает сборная Косово, поэтому в случае негативного результата они рискуют лишиться второго места.

    В прошлый раз «народная команда» одержала победу над Черногорией со счетом 0:3. В целом в рамках нынешнего розыгрыша квалификации Евро чехи выиграли трижды. Кроме этой победы у команды было успешное выступление против Болгарии, у которой удалось выиграть 2:1.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Также «красно-синие» одолели ту же Черногорию в первой встрече с результатом 3:0.

    С англичанами Чехия уже играла — в первом туре. Тогда «львы» разгромили хозяев со счетом 5:0. Ну и еще одно поражение подопечным Ярослава Шилгавого нанесли игроки Косово (2:1).

    Англия

    Англия в прекрасной форме — 4 матча, 4 победы. За четыре тура англичане забили 19 мячей. Столько же забила только Бельгия.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    На первых этапах турнира подопечные Саутгейта разгромили сборную Чехии и команду Черногории. В обеих играх «белые» забили по 5 голов.

    Со счетом 4:0 английские футболисты обыграли Болгарию. Самый зрелищный матч был с Косово. С этим соперником гости провели мега-поединок, который закончился с результатом 5:3.

  • Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020
  • Что будет самым интересным дальше в квалификации?
  • 12/09/2019

    • По составу есть некоторые проблемы. Эрон Ван-Биссака имеет проблемы со здоровьем. Также пока что не радует форма Рашфорда.

    Хотя есть Стерлинг, который очень мощно стартовал в этом сезоне. Он забил 8 голов на клубном уровне и 6 мячей он имеет на этом турнире, являясь лучшим снайпером англичан вместе с Кейном.

    Прогноз

    Безусловно, Англия — фаворит этого поединка. Это отметили и букмекеры, которые дают на победу британского коллектива коэффициент 1.45, тогда как вероятность успеха Чехии оценивается цифрой 7.60.

    В этом розыгрыше Евро сборная Англии во всех матчах забивала больше трех мячей. В 3 из 4 встреч «львы» забивали 5 голов. Рекомендуемая ставка — П2 и ТБ 2.5. Все-таки линия атаки у команды Гарета Саутгейта очень мощная. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Австралия — Непал
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бразилия — Сенегал
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Узбекистан — Йемен
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вьетнам — Малайзия
  • Сегодня в 16:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Кипр
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Киргизия — Мьянма
  • Сегодня в 17:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч ОАЭ — Индонезия
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Сингапур
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Россия — Шотландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бельгия — Сан-Марино
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Венгрия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нидерланды — Северная Ирландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сербия — Парагвай
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Польша
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гвардиола столкнулся с несколькими проблемами
  • «Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль»
    • Вчера в 04:27     «Спартак» — «Краснодар»
  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
    • 00:13 07/10/2019     «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
  • Перед «Челси» открываются большие возможности
    • 04:18 07/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Чехия — Англия. Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Евро-2020 11 октября 2019 года. Прогноз на Чехия — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»? Вчера в 18:560
  • 08:05
    • Лев: Во втором тайме против Аргентины сборной Германии не хватило смелости
  • 07:51
    • Петр Чех начал хоккейную карьеру
  • 07:35
    • СМИ: Моуринью отказался возглавить «Лион»
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. Три очка Ковальчука, гол и передача Радулова, шайбы Дадонова и КузнецоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 октября Вчера в 07:570
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли Германия и Аргентина публику в Дортмунде голами?
  • 4.18
    •
  • 07:19
    • ПСЖ не планирует продлевать контракты с Кавани и Силвой
  • 00:57
    • Чеферин: После ЧМ Санкт-Петербург легко справится с проведением финала Лиги чемпионов
  • 00:41
    • Газзаев: В Лиге чемпионов и «Зенит», и «Локомотив» сохраняют свой уровень
    «Лос-Анджелес» одержал 21 победу Футбол Рейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровалПредварительные итоги выступлений команд перед стартом плей-офф 08/10/2019 в 15:110
  • 00:35
    • Разин: Концовку матча со «Спартаком» смазали, но победа есть победа
  • 00:15
    • Малиновский: У сборной Украины есть опыт терять очки с командами ниже уровнем
  • 23:59
    • Чеферин: Если Украина и Россия выйдут в полуфинал ЧЕ-2020, то сыграют между собой в Лондоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие