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    ПСЖ не планирует продлевать контракты с Кавани и Силвой

    Трансферы Футбол Франции ПСЖ
    Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тьяго Силва могут покинуть ПСЖ следующим летом, сообщает ESPN.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    По данным источника, парижане не хотят продлевать с игроками соглашения, которые истекают следующим летом.

    Отмечается, что 35-летний Силва не входит в планы руководства клуба, а 32-летнему Кавани планировали предложить новое соглашение, однако недавняя травма поставила под сомнение эти планы.

    На данный момент парижский клуб сосредоточен на продлении контрактов с Марко Верратти и Маркиньосом.

    Тьяго Силва пришел в ПСЖ из «Милана» в 2012 году и отыграл 284 матча во всех турнирах (16 голов). Кавани перебрался в Париж из «Наполи» годом позже, сыграл 282 матча и забил 195 мячей. 0

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