ПСЖ не планирует продлевать контракты с Кавани и Силвой

Нападающийи защитникмогут покинутьследующим летом, сообщает ESPN.

По данным источника, парижане не хотят продлевать с игроками соглашения, которые истекают следующим летом.

Отмечается, что 35-летний Силва не входит в планы руководства клуба, а 32-летнему Кавани планировали предложить новое соглашение, однако недавняя травма поставила под сомнение эти планы.

На данный момент парижский клуб сосредоточен на продлении контрактов с Марко Верратти и Маркиньосом.

Тьяго Силва пришел в ПСЖ из «Милана» в 2012 году и отыграл 284 матча во всех турнирах (16 голов). Кавани перебрался в Париж из «Наполи» годом позже, сыграл 282 матча и забил 195 мячей. 0