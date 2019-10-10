Лев: Во втором тайме против Аргентины сборной Германии не хватило смелости

Главный тренер сборной Германииподвел итоги товарищеского матча с командой Аргентины (2:2).

«В первом тайме мы действовали очень смело. Команда отлично двигалась, стремилась постоянно атаковать. Но во второй половине встречи Аргентина продемонстрировала характер.

Я доволен тем, как игроки, у которых не так много опыта выступлений за сборную, проявили себя. Это позитивный момент. Однако во втором тайме сборной Германии не хватило смелости, необходимой для победы», — цитирует Лева RTL.

13 октября сборная Германии сыграет с Эстонией в матче отборочного турнира Евро-2020, а Аргентина проведет контрольный поединок с Эквадором. 0