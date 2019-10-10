Джан несчастлив в «Ювентусе»

Полузащитниквыразил недовольство количеством игрового времени в туринской команде в нынешнем сезоне.

«Прямо сейчас я несчастлив в "Ювентусе". У меня мало игрового времени. В прошлом сезоне я выходил на поле чаще, особенно в важных матчах. В этом розыгрыше чемпионата у меня пока не было шансов, но надеюсь, что ситуация изменится.

Я очень благодарен Йоахиму Леву, потому что он вызвал меня в сборную Германии, несмотря на то что я не так много играл в этом сезоне. Поэтому я просто счастлив вновь выйти на поле», — цитирует Джана Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 3 матча в итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. 0