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    Джан несчастлив в «Ювентусе»

    Ювентус Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Эмре Джан выразил недовольство количеством игрового времени в туринской команде в нынешнем сезоне.

    Эмре Джан
    Эмре Джан

    «Прямо сейчас я несчастлив в "Ювентусе". У меня мало игрового времени. В прошлом сезоне я выходил на поле чаще, особенно в важных матчах. В этом розыгрыше чемпионата у меня пока не было шансов, но надеюсь, что ситуация изменится.

    Я очень благодарен Йоахиму Леву, потому что он вызвал меня в сборную Германии, несмотря на то что я не так много играл в этом сезоне. Поэтому я просто счастлив вновь выйти на поле», — цитирует Джана Football Italia.

    В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 3 матча в итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. 0

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