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    Кларк: Обсуждали слова Дзюбы в раздевалке. Он прав!

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о состоянии национальной сборной в преддверии матча отборочного цикла Евро-2020 против России.

    Стив Кларк
    Стив Кларк

    «Я был здесь в 2008 году с "Челси" на финале Лиги чемпионов, тогда нам все очень понравилось. Сейчас состояние газона немножко изменилось, но все равно газон выглядит неплохо.

    Как отношусь к словам Дзюбы о том, что наши СМИ зря нас критикуют? Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился его комментарий.

  • «Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020
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    • Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация, болельщики не очень-то верили в свою сборную.

    У российской сборной получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое», — приводит слова Кларка «Спорт-Экспресс». 0

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