Кларк: Обсуждали слова Дзюбы в раздевалке. Он прав!

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о состоянии национальной сборной в преддверии матча отборочного цикла Евро-2020 против России.

«Я был здесь в 2008 году с "Челси" на финале Лиги чемпионов, тогда нам все очень понравилось. Сейчас состояние газона немножко изменилось, но все равно газон выглядит неплохо.

Как отношусь к словам Дзюбы о том, что наши СМИ зря нас критикуют? Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился его комментарий.

Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация, болельщики не очень-то верили в свою сборную.

У российской сборной получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое», — приводит слова Кларка «Спорт-Экспресс». 0