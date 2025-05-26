Кудерметова — Остапенко. Ставка (к. 2.55) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Полина Кудерметова
Елена Остапенко
Кудерметова
Полина Кудерметова потерпела два поражения подряд, неудачно сыграв на турнирах серии WTA-100 в Риме и Мадриде. Россиянка в столицу Италии уступила румынке Елене Рузе (7:6, 4:6, 2:6).
На корте девуши провели 2 часа 50 минут, Полина Кудерметова выполнила один эйс, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
В четырёх матчах на грунтовом покрытии Полина Кудерметова одержала одну победу и потерпела три поражения.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Перед стартом Ролан Гаррос Полина Кудерметова занимает 56 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Остапенко
Елена Остапенко на турнире серии WTA-1000 в Риме провела три встречи, выиграв у Ребекки Шрамковой из Словакии (1:6, 6:4, 6:3). Следующая соперница латвийской теннисистки Лаура Зигемунд не явилась на игру.
В третьем круге римского турнира Елену Остапенко остановила четвёртая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини (5:7, 2:6).
В этом поединке Остапенко пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.
Елена Остапенко занимает 21 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.17, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 5.00.
Прогноз: Елена Остапенко — фаворит пары, латвийской спортсменке не должно составить труда, чтобы обыграть Полину Кудерметову в предстоящей игре.
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Рекомендуемая ставка: Фора Остапенко (-6.5) с коэффициентом 2.55.