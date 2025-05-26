Кудерметова — Остапенко. Ставка (к. 2.55) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Россиянка Полина Кудерметова сыграет против Елены Остапенко из Латвии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Полина Кудерметова потерпела два поражения подряд, неудачно сыграв на турнирах серии WTA-100 в Риме и Мадриде. Россиянка в столицу Италии уступила румынке Елене Рузе (7:6, 4:6, 2:6).

На корте девуши провели 2 часа 50 минут, Полина Кудерметова выполнила один эйс, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

В четырёх матчах на грунтовом покрытии Полина Кудерметова одержала одну победу и потерпела три поражения.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Перед стартом Ролан Гаррос Полина Кудерметова занимает 56 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Остапенко

Елена Остапенко на турнире серии WTA-1000 в Риме провела три встречи, выиграв у Ребекки Шрамковой из Словакии (1:6, 6:4, 6:3). Следующая соперница латвийской теннисистки Лаура Зигемунд не явилась на игру.

В третьем круге римского турнира Елену Остапенко остановила четвёртая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини (5:7, 2:6).

В этом поединке Остапенко пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

Елена Остапенко занимает 21 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.17, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 5.00.

Прогноз: Елена Остапенко — фаворит пары, латвийской спортсменке не должно составить труда, чтобы обыграть Полину Кудерметову в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: Фора Остапенко (-6.5) с коэффициентом 2.55.