ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «ПСЖ»Гегемония «ПСЖ», лихорадящий «Лион» и безнадежный «Монпелье». Итоги сезона Лиги 1 Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом Игроки ПСЖ с трофеемТриумф в ожидании великого: «ПСЖ» взял Кубок Франции и настроился на требл
    Все новости спорта

    Остапенко подтвердит статус фаворита?

    Кудерметова — Остапенко. Ставка (к. 2.55) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Елена Остапенко Прогнозы на Полина Кудерметова
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Остапенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Остапенко
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против Елены Остапенко из Латвии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Полина Кудерметова

  • Россия
    •  Полина Кудерметова 17:30 Елена Остапенко

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •

    Кудерметова

    Полина Кудерметова потерпела два поражения подряд, неудачно сыграв на турнирах серии WTA-100 в Риме и Мадриде. Россиянка в столицу Италии уступила румынке Елене Рузе (7:6, 4:6, 2:6).

    На корте девуши провели 2 часа 50 минут, Полина Кудерметова выполнила один эйс, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В четырёх матчах на грунтовом покрытии Полина Кудерметова одержала одну победу и потерпела три поражения.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Перед стартом Ролан Гаррос Полина Кудерметова занимает 56 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Остапенко

    Елена Остапенко на турнире серии WTA-1000 в Риме провела три встречи, выиграв у Ребекки Шрамковой из Словакии (1:6, 6:4, 6:3). Следующая соперница латвийской теннисистки Лаура Зигемунд не явилась на игру.

  • Ролан Гаррос-2025: Алькарас против Синнера, загадочный Джокович, кризис Свентек и новый статус Мирры
  • Главные интриги стартующего открытого чемпионата Франции по теннису
  • 23/05/2025

    • В третьем круге римского турнира Елену Остапенко остановила четвёртая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини (5:7, 2:6).

    В этом поединке Остапенко пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Елена Остапенко занимает 21 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.17, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 5.00.

    Прогноз: Елена Остапенко — фаворит пары, латвийской спортсменке не должно составить труда, чтобы обыграть Полину Кудерметову в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: Фора Остапенко (-6.5) с коэффициентом 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Остапенко?

    Матч Кудерметова — Остапенко состоится 26 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Остапенко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Остапенко (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Остапенко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Остапенко (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Остапенко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Остапенко?

    Коэффициенты букмекеров: : На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.17, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 5.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Форталеза Сеара — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картал — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бузас Манейро — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кудерметова — Томова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кецманович — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шериф — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бублик — Дакворт
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бронцетти — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Остапенко: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 26.05.202517:30. Остапенко подтвердит статус фаворита?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры