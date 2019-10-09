Кларк: С Россией будет непростая игра, но мы хотим добиться результата

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал подготовку к отборочному матчу Евро-2020 с командой России.

«Да, у нас были травмы в последнее время. Но если кто-то выбывает, это дает шанс молодежи проявить себя. Это неотъемлемая часть игр за сборную.

Футбол такая вещь, где все взаимосвязано. Конечно, нам надо укреплять оборону, мы пропустили несколько голов, которые не должны были упускать. Но нам надо усилить игру в целом, чтобы этого не происходило.

Никто просто так приглашаться в сборную не будет, мы хотим получить результат. Мы постараемся извлечь в оставшихся матчах максимум и взять 12 очков. Завтра будет непростая игра, но мы хотим добиться результата в нем.

Конечно, очки очень важны. Нам важно показать хорошую игру. Если команда показывает хороший футбол, то за этим последуют и очки.

Мы с уважением относимся к сборной России по футболу и сделаем все от нас зависящее, чтобы хорошо выступить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Встреча с Шотландией пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. Игра с Кипром состоится 13 октября. 0