Мусаев: Хочу учиться, развиваться, но УЕФА лишает меня такой возможности

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, когда получит тренерскую лицензию PRO, которая позволит ему быть главным тренером и официально работать с клубами премьер-лиги.

«К учебе на лицензию PRO смогу приступить не раньше следующего лета.

Тогда меня официально заявят в качестве главного тренера "Краснодара", и смогу полноценно руководить командой в еврокубках и матчах РПЛ.

Вообще-то Андрей Лексаков направлял запрос в УЕФА. Чтобы мне в виде исключения разрешили начать обучение на категорию PRO уже в этом году.

УЕФА ответил категорическим отказом. Вот тут возникают вопросы. Для чего лицензия PRO? Чтобы быть тренером команды премьер-лиги.

Я стал им еще весной 2018-го, в прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Ну и зачем мне ждать еще год, чтобы приступить к обучению?! Абсурд!

Я хочу учиться, развиваться, но УЕФА сейчас лишает меня такой возможности», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0