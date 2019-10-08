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    Мусаев: Хочу учиться, развиваться, но УЕФА лишает меня такой возможности

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    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, когда получит тренерскую лицензию PRO, которая позволит ему быть главным тренером и официально работать с клубами премьер-лиги.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «К учебе на лицензию PRO смогу приступить не раньше следующего лета.

    Тогда меня официально заявят в качестве главного тренера "Краснодара", и смогу полноценно руководить командой в еврокубках и матчах РПЛ.

    Вообще-то Андрей Лексаков направлял запрос в УЕФА. Чтобы мне в виде исключения разрешили начать обучение на категорию PRO уже в этом году.

    УЕФА ответил категорическим отказом. Вот тут возникают вопросы. Для чего лицензия PRO? Чтобы быть тренером команды премьер-лиги.

    Я стал им еще весной 2018-го, в прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

    Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Ну и зачем мне ждать еще год, чтобы приступить к обучению?! Абсурд!

    Я хочу учиться, развиваться, но УЕФА сейчас лишает меня такой возможности», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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