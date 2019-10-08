Мусаев: Хочу учиться, развиваться, но УЕФА лишает меня такой возможности

«К учебе на лицензию PRO смогу приступить не раньше следующего лета.
Тогда меня официально заявят в качестве главного тренера "Краснодара", и смогу полноценно руководить командой в еврокубках и матчах РПЛ.
Вообще-то Андрей Лексаков направлял запрос в УЕФА. Чтобы мне в виде исключения разрешили начать обучение на категорию PRO уже в этом году.
УЕФА ответил категорическим отказом. Вот тут возникают вопросы. Для чего лицензия PRO? Чтобы быть тренером команды премьер-лиги.
Я стал им еще весной 2018-го, в прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, пробились в 1/8 финала Лиги Европы.
Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Ну и зачем мне ждать еще год, чтобы приступить к обучению?! Абсурд!
Я хочу учиться, развиваться, но УЕФА сейчас лишает меня такой возможности», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0