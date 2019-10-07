Конте: В настоящий момент «Интер» не должен сравнивать себя с «Ювентусом»

Главный тренер миланскогопосле домашнего поражения от(1:2) в матче седьмого тура Серии А сравнил обе команды.

«"Ювентус" показал, что у его прекрасная линия атаки. Да, мы тоже имели шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили эту разницу.

В настоящий момент мы не должны сравнивать себя с "Ювентусом", потому что туринцы находятся на другом уровне, во всех смыслах. Мы только делаем первые шаги в направлении к ним», — цитирует наставника Football Italia.

«Ювентус» с 19 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице. Отметим, что для миланского клуба это поражение стало первым в Серии А. 0