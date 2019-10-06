«Саутгемптон» — «Челси»: счет матча 1:4, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(4:1) в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Тэмми Абрахам (17-я минута), Мэйсон Маунт (24), Н'Голо Канте (40) и Миши Батшуайи (89).

За хозяев поля точным ударом отличился Дэнни Ингс (30).

«Челси» набрал 14 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 7 очками расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Ньюкасла», а «Саутгемптон» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».