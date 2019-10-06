«Саутгемптон» — «Челси»: счет матча 1:4, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей голами отметились Тэмми Абрахам (17-я минута), Мэйсон Маунт (24), Н'Голо Канте (40) и Миши Батшуайи (89).
За хозяев поля точным ударом отличился Дэнни Ингс (30).
«Челси» набрал 14 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 7 очками расположился на 16-м месте.
В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Ньюкасла», а «Саутгемптон» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».
АПЛ. 8-й тур
«Саутгемптон» — «Челси» — 1:4 (1:3)
Голы: Абрахам, 17 (0:1). Маунт, 24 (0:2). Ингс, 30 (1:2). Канте, 40 (1:3). Батшуайи, 89 (1:4)«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Обафеми, 73), Редмонд (Буфаль, 81), Ингс (Адамс, 81)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Томори, Жоржинью, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 84), Хадсон-Одои (Пулишич, 80)Предупреждение: Жоржинью, 12