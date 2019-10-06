«Арсенал» — «Борнмут»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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В составе лондонской команды голом уже на 9-й минуте отметился защитник Давид Луис.
«Арсенал» набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 11 очками расположился на десятой строчке.
В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Борнмут» на своем поле примет «Норвич».
АПЛ. 8-й тур
«Арсенал» — «Борнмут» — 1:0 (1:0)
Гол: Давид Луиз, 9«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Чемберс, Джака, Себальос (Уиллок, 75), Гендузи, Обамеянг, Пепе (Мартинелли, 63), Сака (Торрейра, 83)«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси (Фрэнсис, 79), Лерма, Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Данджума, 79), К.Уилсон, Соланке (Фрэйзер, 63)Предупреждения: Биллинг, 13. Стэйси, 29. Мартинелли, 72