ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноОчередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 18:19
    • Тиль и Понсе остались в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
  • 18:14
    • Гол Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
  • 18:06
    • «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»
    Все новости спорта

    Гол Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»

    «Арсенал» — «Борнмут»: счет матча 1:0, обзор гола

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Борнмут Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» (1:0) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе лондонской команды голом уже на 9-й минуте отметился защитник Давид Луис.

    «Арсенал» набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 11 очками расположился на десятой строчке.

    В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Борнмут» на своем поле примет «Норвич».

    АПЛ. 8-й тур
    «Арсенал» — «Борнмут» — 1:0 (1:0)
    Гол: Давид Луиз, 9«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Чемберс, Джака, Себальос (Уиллок, 75), Гендузи, Обамеянг, Пепе (Мартинелли, 63), Сака (Торрейра, 83)«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси (Фрэнсис, 79), Лерма, Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Данджума, 79), К.Уилсон, Соланке (Фрэйзер, 63)Предупреждения: Биллинг, 13. Стэйси, 29. Мартинелли, 72
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • 12:44
    •
  • Прогноз
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.62
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидаем результативной битвы на «Сент-Джеймс Парк»
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Что покажет «Спартак» без Кононова в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Воспользуется ли «Торино» усталостью «Наполи»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент боя Бокс Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не билиСМИ — о бое Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко 14:400
  • 13:22
    • «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге
  • 18:16
    • «Рома» и «Лацио» закончили матчи вничью. «Аталанта» обыграла «Лечче»
  • 15:25
    • Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
    Хоккеисты «Монреаля» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 октября 09:130
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 18:41
    • «Лилль» поделил очки с «Нимом»
  • 17:33
    • Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине
  • 17:19
    • «Сельта» одолела «Атлетик» благодаря голу Аспаса
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 17:200
  • 12:07
    • Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
  • 10:52
    • «Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие