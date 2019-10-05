ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилОзил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?
  • 17:09
    • «Динамо» подтвердило отставку Хохлова
  • 20:45
    • Клопп: Гол «Лестера» действительно остановил нас, но затем мы побежали вперёд
  • 20:19
    • СКА потерпел поражение от «Трактора»
  • 19:59
    • Автогол и пенальти принесли «Торпедо» победу над «Шинником»
  • 18:55
    • «Реал» удержал домашнюю победу над «Гранадой»
    Все новости спорта

    Милнер: Команде нужно продолжать становиться лучше

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Лестер Сити Календарь АПЛ
    После матча с «Лестером», в котором «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1, полузащитник «мерсисайдцев» Джеймс Милнер дал интервью, в котором поделился своим мнением о результате.

    Джеймс Милнер
    Джеймс Милнер

    «В восторге от результата. Знали, что нас ждёт тяжёлая игра. В первом тайме у нас было не так много моментов, но во второй половине мы упустили несколько шансов. Здорово, что наша команда всегда пытается найти способ победить. Вы могли заметить, что во втором тайме несколько игроков устали.

    Шансы "Ливерпуля" на титул? Мы не можем позволить себе слишком много осечек. Команде нужно продолжать становиться лучше. Мы отлично стартовали, но нам ещё предстоит пройти долгий путь. В прошлом году нам не хватило очков для чемпионства, поэтому нужно просто продолжать в том же духе», — цитирует Милнера BBC. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Разница между «Арсеналом» и «МЮ» — в Обамеянге
  • 01/10/2019 в 13:59
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Челси»
  • 3.30
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Витесс» — «Утрехт»: ожидаем голов от обеих команд
  • «Витесс» — «Утрехт». Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
  • Сколько раз «Монако» поразит ворота соперников?
  • «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Чье падение продолжится?
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Оренбург» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло в Оренбурге, «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА против «Ростова»Обзор матчей 12-го тура чемпионата России 18:390
  • 17:00
    • «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону»
  • 16:45
    • Хохлов вновь подал в отставку — СМИ
  • 16:05
    • «Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо»
    Гусев отметился первой шайбой в НХЛ Хоккей НХЛ. Дебютная шайба Гусева, разгромная победа «Вегаса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 октября 08:440
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Лестер» сбить «Ливерпуль» с чемпионского темпа?
  • 3.32
    •
  • 20:47
    • Милнер: Команде нужно продолжать становиться лучше
  • 20:39
    • ЦСКА на своем льду разгромил рижское «Динамо»
  • 20:35
    • ПСЖ уверенно выиграл у «Анже»
    Джо Уиллок Футбол Воплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы«Канониры» одержали крупную победу над бельгийским «Стандардом» Вчера в 16:190
  • 20:18
    • Мелкадзе: В перерыве перестроились на четыре защитника и пошла игра
  • 19:08
    • «Ливерпуль» вырвал три очка в матче с «Лестером»
  • 18:35
    • «Рубин» одержал победу в 12 туре РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие