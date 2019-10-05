Милнер: Команде нужно продолжать становиться лучше

После матча с, в которомвыиграл со счетом 2:1, полузащитник «мерсисайдцев»дал интервью, в котором поделился своим мнением о результате.

«В восторге от результата. Знали, что нас ждёт тяжёлая игра. В первом тайме у нас было не так много моментов, но во второй половине мы упустили несколько шансов. Здорово, что наша команда всегда пытается найти способ победить. Вы могли заметить, что во втором тайме несколько игроков устали.

Шансы "Ливерпуля" на титул? Мы не можем позволить себе слишком много осечек. Команде нужно продолжать становиться лучше. Мы отлично стартовали, но нам ещё предстоит пройти долгий путь. В прошлом году нам не хватило очков для чемпионства, поэтому нужно просто продолжать в том же духе», — цитирует Милнера BBC. 0