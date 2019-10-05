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    Мелкадзе: В перерыве перестроились на четыре защитника и пошла игра

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    В матче 12 тура РПЛ «Тамбов» на выезде проиграл «Рубину» со счетом 2:1. Нападающий команды гостей Георгий Мелкадзе рассказал о своих впечатлениях после игры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «В первом тайме, видимо, ещё не проснулись, играли в пять защитников, отсиживались сзади. Но после двух пропущенных поняли, что это бесполезно. В перерыве перестроились на четыре защитника и пошла игра.

    Может, немного переоценили "Рубин", они не та команда, которой стоит отдавать инициативу просто так. Поле не сильно сказалось на игре, да и мне приятнее играть в дождь, чем в жару. Комфортно ли себя чувствую? Ну если забиваю, значит, всё хорошо», — передает слова Мелкадзе «Чемпионат». 0

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