ФНЛ: матчи в Хабаровске и Владивостоке завершились вничью

«СКА-Хабаровск» — «Химки»
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» принимал «Химки». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Артем Полярус вывел «Химки» вперед на 33-й минуте, но через пять минут Рамазан Гаджимурадов счет сравнял.
«Химки» набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (25 очков) — на пятом месте.
Во Владивостоке «Луч» сыграл вничью с курским «Авангардом» — 2:2.
У хозяев отличились Максим Насадюк и Саид Алиев (с пенальти), у гостей дубль на счету Михаила Земскова.
«Луч» набрал 19 очков и идет одиннадцатым, «Авангард» (17 очков) — тринадцатый. 0