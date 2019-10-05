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    ФНЛ: матчи в Хабаровске и Владивостоке завершились вничью

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    Состоялось два матча 16-го тура Футбольной национальной лиги.

    «СКА-Хабаровск» — «Химки»
    «СКА-Хабаровск» — «Химки»

    «СКА-Хабаровск» принимал «Химки». Встреча завершилась вничью — 1:1.

    Артем Полярус вывел «Химки» вперед на 33-й минуте, но через пять минут Рамазан Гаджимурадов счет сравнял.

    «Химки» набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (25 очков) — на пятом месте.

    Во Владивостоке «Луч» сыграл вничью с курским «Авангардом» — 2:2.

    У хозяев отличились Максим Насадюк и Саид Алиев (с пенальти), у гостей дубль на счету Михаила Земскова.

    «Луч» набрал 19 очков и идет одиннадцатым, «Авангард» (17 очков) — тринадцатый. 0

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