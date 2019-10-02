Гончаренко: Не стоит недооценивать «Эспаньол»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал предстоящий матч св рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Говорить о беспокойстве неправильно. Завтрашняя игра будет отличаться от матчей чемпионата и для нас, и для соперника.

Мы показываем не такой футбол, против которого они привыкли играть в чемпионате Испании.

Сами мы не должны думать о том, что у "Эспаньола" что-то идет не так, исходя из результатов.

Они проводят как минимум равные матчи, где-то имели преимущество, но играли вничью или уступали. Не надо обращать внимания на их место в таблице, важнее то, как они играют.

Победа над "Реалом" — это было очень давно, прошло уже столько игр. Мы идем по пути приобретения опыта.

Мы научились дожимать матчи, в которых имеем преимущество, гораздо лучше действуем в концовках. Это и называется опыт. Наверное, за год мы в этом прибавили.

Если матч складывается неудачно, мы ищем возможности исправить ситуацию. Улучшилась коммуникация внутри команды, стали лучше друг друга понимать.

У нас готов Седрик Гогуа. Но завтра в протокол можно включить только 18 игроков, посмотрим, кого мы возьмем. Это к вопросам о том, что мы испытываем кадровые трудности: у нас конкуренция даже за попадание в заявку!

Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, надеюсь, вернутся в общую группу после паузы на матчи сборных.

Каково состояние Алана Дзагоева? Это больная для нас и для него тема. Сейчас он сам зарекается говорить, когда он вернется. Он тренируется индивидуально.

Может быть, дней через 10 он будет тренироваться в общей группе. Но говорить о том, когда он будет играть, пока рано.

Тем не менее, мы на него рассчитываем, даже его присутствие на тренировке многое меняет. Его качества, желание играть находятся на высоком уровне, и мы верим в то, что он нам еще поможет.

Турнир скоротечный, любые потери очков в первом-втором турах потом осложняют борьбу за выход из группы.

Но, на мой взгляд, ключевыми являются спаренные матчи, которые у нас будут с "Ференцварошем". К пятому туру будет понимание, где мы находимся», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА. 0