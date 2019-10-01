Клопп: «Зальцбург» — крепкая команда, которая удивит многих

Главный тренер «Ливерпуля»высказал мнение об австрийском, с которым мерсисайдцы сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Зальцбург — крепкая команда, в которой полно талантливой молодежи. Участие в Лиге чемпионов вселяет в нее силу и задор. Это действительно сильный соперник с высокой организацией игры.

"Зальцбург" удивит многих. Эта команда заточена под то, чтобы таить сюрпризы для соперников, но если кто и знает, как действует эта команда, то это, наверное, я.

Я очень доволен всеми своими защитниками, но Вирджил ван Дейк является лучшим в мире или как минимум лучшим из всех на данный момент.

Я не уверен в состоянии Шакири на сто процентов. К завтрашнему матчу он готов не будет, но все в руках врачей. Травма не самая серьезная, но мы рисковать не будем», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0