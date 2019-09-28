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    «Бавария» удержала победу над «Падерборном»

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Падерборн 07 Календарь Бундеслиги
    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Падерборном» (3:2) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Бавария»
    «Бавария»

    В составе победителей отметились полузащитник Серж Гнабри (15-я минута), бразильский хавбек Филиппе Коутинью (55), а также Роберт Левандовский (79). На счету польского нападающего уже 10 мячей в бундеслиге в шести матчах.

    У «Падерборна» голы забили форвард Кай Прегер (68) и хавбек Джамилу Коллинз (84).

    Команда Нико Ковача набрала 14 очков и укрепилась на первом месте в турнирной таблице бундеслиги, а «Падерборн» идет 18-м с одним очком.

    В параллельном матче леверкузенский «Байер» в выездном матче уверенно обыграл «Аугсбург» — 3:0.

    Голы забили Кевин Фолланд (76-я минута) и Кай Хаверц (85), а Флориан Нидерлерхнер отметился автоголом на 36-й минуте.

    «Байер» (13 очков) поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Аугсбург» (5) идет на 12-м месте.

    В других матчах игрового дня «Вольфсбург» победил «Майнц» (1:0) благодаря голу Марселя Тиссерана, а «Шальке» победил «РБ Лейпциг» (3:1).

    «РБ Лейпциг» — соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч российской команды с немецким клубом пройдет 23 октября. 0

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