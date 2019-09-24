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    РФС назначил арбитров на матчи 11-го тура РПЛ

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    Назначены арбитры на матчи 11-го тура Российской Премьер-лиги.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    На матчах «Локомотив» — «Зенит» и «Краснодар» — «Арсенал» будет задействована система VAR.

    28 сентября (суббота)

    «Крылья Советов» — «Тамбов»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Ростов» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    «Локомотив» — «Зенит@: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    29 сентября (воскресенье)

    "Урал" — "ЦСКА": судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    "Рубин" — "Уфа": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    "Спартак" — "Оренбург": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    "Краснодар" — "Арсенал": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

    30 сентября (понедельник)

    "Сочи" — "Ахмат": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва). 0

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