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    Алиссон: Я признан лучшим вратарем мира благодаря моей команде

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    Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер поделился впечатлениями после получения награды ФИФА лучшему вратарю сезона.

    Алиссон Беккер
    Алиссон Беккер

    «Я всегда говорил, что для меня самое главное — это командные задачи и совместные победы.

    И потом, если получится выиграть какую-то индивидуальную награду, то здорово, но только если регулярно побеждаешь с командой.

    Я действительно счастлив, потому что много работал, что добиться этого, выиграть Лигу чемпионов, стать классным игроком и провести отличный сезон, каким и получился прошлый с "Ливерпулем" и сборной Бразилии.

    Думаю, признание Юргена Клоппа лучшим тренером сезона — это особенное событие. Моя победа тоже особенная.

    Думаю, и Вирджил ван Дейк мог победить, он всем доказал, что играет на таком же уровне, как Месси и Роналду.

    Однако мы играем не в одиночку. Босс вчера сказал, что стал лучшим тренером благодаря команде, и я признан лучшим вратарем тоже благодаря команде.

    И Вирджил был признан игроком сезона УЕФА тоже благодаря ей», — сказал Алиссон клубной пресс-службе. 0

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