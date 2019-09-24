Алиссон: Я признан лучшим вратарем мира благодаря моей команде

«Я всегда говорил, что для меня самое главное — это командные задачи и совместные победы.
И потом, если получится выиграть какую-то индивидуальную награду, то здорово, но только если регулярно побеждаешь с командой.
Я действительно счастлив, потому что много работал, что добиться этого, выиграть Лигу чемпионов, стать классным игроком и провести отличный сезон, каким и получился прошлый с "Ливерпулем" и сборной Бразилии.
Думаю, признание Юргена Клоппа лучшим тренером сезона — это особенное событие. Моя победа тоже особенная.
Думаю, и Вирджил ван Дейк мог победить, он всем доказал, что играет на таком же уровне, как Месси и Роналду.
Однако мы играем не в одиночку. Босс вчера сказал, что стал лучшим тренером благодаря команде, и я признан лучшим вратарем тоже благодаря команде.
И Вирджил был признан игроком сезона УЕФА тоже благодаря ей», — сказал Алиссон клубной пресс-службе. 0