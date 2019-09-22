«Валенсия» — «Леганес»: счет матча 1:1

Фрагмент матча
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На 21-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Родриго. Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал одиннадцатиметровый.
Счет сравнялся на 35-й минуте — Оскар Родригес сыграл первым на отскоке и поразил с 5 метров ближний угол ворот Силессена.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел матч на скамейке запасных.
«Валенсия», набрав 5 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес», набравший первое очко, замыкает таблицу.
В следующем туре команда Альберта Селадеса дома примет «Хетафе». «Леганес» также на своем поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Оба матча пройдут 25 сентября.
Примера. 5-й тур
«Валенсия» — «Леганес» — 1:1 (1:1)
Голы: Парехо, 21 — с пенальти (1:0). Оскар Родригес, 35 (1:1)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя (Хауме Коста, 56), Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Торрес, 83), Кондогбья, Родриго, Гонсалу Гедеш, Гомес (Ли Кан Ин, 59)«Леганес»: Сориано, Омеруо, Сиовас (Родригес, 73), Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Каррильо (Эн-Несири, 79), Брэйтуэйт, Руибаль (Авазьем, 57)Предупреждения: Ресио, 23. Сиовас, 41. Кондогбья, 59. Торрес, 85. Сориано, 86. Рубен Перес, 88. Габриэл Паулиста, 90+1