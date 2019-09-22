«Валенсия» — «Леганес»: счет матча 1:1

В матче 5-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с— 1:1

На 21-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Родриго. Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал одиннадцатиметровый.

Счет сравнялся на 35-й минуте — Оскар Родригес сыграл первым на отскоке и поразил с 5 метров ближний угол ворот Силессена.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел матч на скамейке запасных.

«Валенсия», набрав 5 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес», набравший первое очко, замыкает таблицу.

В следующем туре команда Альберта Селадеса дома примет «Хетафе». «Леганес» также на своем поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Оба матча пройдут 25 сентября.