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    «Валенсия» не справилась с «Леганесом»

    «Валенсия» — «Леганес»: счет матча 1:1

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    В матче 5-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Леганесом» — 1:1

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 21-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Родриго. Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал одиннадцатиметровый.

    Счет сравнялся на 35-й минуте — Оскар Родригес сыграл первым на отскоке и поразил с 5 метров ближний угол ворот Силессена.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел матч на скамейке запасных.

    «Валенсия», набрав 5 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес», набравший первое очко, замыкает таблицу.

    В следующем туре команда Альберта Селадеса дома примет «Хетафе». «Леганес» также на своем поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Оба матча пройдут 25 сентября.

    Примера. 5-й тур
    «Валенсия» — «Леганес» — 1:1 (1:1)
    Голы: Парехо, 21 — с пенальти (1:0). Оскар Родригес, 35 (1:1)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя (Хауме Коста, 56), Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Торрес, 83), Кондогбья, Родриго, Гонсалу Гедеш, Гомес (Ли Кан Ин, 59)«Леганес»: Сориано, Омеруо, Сиовас (Родригес, 73), Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Каррильо (Эн-Несири, 79), Брэйтуэйт, Руибаль (Авазьем, 57)Предупреждения: Ресио, 23. Сиовас, 41. Кондогбья, 59. Торрес, 85. Сориано, 86. Рубен Перес, 88. Габриэл Паулиста, 90+1
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