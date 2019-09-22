ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вальверде не справляется с проблемами «Барсы»«Барселоне» давно пора уволить Вальверде
  • 20:59
    • Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Краснодаром»
  • 20:27
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Челси»
  • 23:57
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Севильей»
  • 21:52
    • Виктор Гончаренко: Провели два разных тайма
  • 21:35
    • «Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел в лидеры Примеры
    Все новости спорта

    Смолов: Была уверенность, что я реализую пенальти

    Локомотив Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказал мнение о матче 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:2).

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    На 48-й минуты встречи Смолов реализовал 11-метровый удар в ворота «Оренбурга».

    «С учетом того, что мы закончили матч с "Байером" в Лиге чемпионов в 12 ночи по Москве, сейчас играть с "Оренбургом" в 11 утра...

    У нас даже тренировки позже начинаются, поэтому не самый простой выезд. Плюс поле. Сначала было солнце, потом дождь.

    Важные три очка, потому что наш непосредственный конкурент "Ростов" вчера проиграл, очень важно было победить.

    Что касается пенальти, то я сам решился на этот удар. Была уверенность, что я его реализую. Так и произошло», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 19/09/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
  • 1.55
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько заброшенных шайб мы увидим в Челябинске?
  • «Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Удачно ли выступит «Йокерит» в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • На «Фольксваген Арене» будут забитые мячи
  • «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эктор Эррера и Диего Симеоне Футбол Примера. «Атлетик» вышел в лидеры, «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»Обзор матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 21:520
  • 19:23
    • ВАДА потребовала от России объяснить признаки махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории
  • 18:49
    • Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й
  • 18:12
    • «Рома» вырвала победу у «Болоньи», «Наполи» разгромил «Лечче»
    Сон Хын Мин Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Челси», «Тоттенхэм» уступил «Лестеру», «МанСити» уничтожил «Уотфорд»Результаты матчей шестого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 20:530
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 23:41
    • «Лацио» уверенно переиграл «Парму»
  • 23:30
    • Галактионов может возглавить «Динамо»
  • 23:19
    • Смолов: Была уверенность, что я реализую пенальти
    Георгий Мелкадзе Футбол «Ростов» Карпина получил двушку от Мелкадзе и отпустил «Зенит»СМИ — о поражении «Ростова» от «Тамбова» Вчера в 12:500
  • 13:25
    • «Локомотив» на выезде одолел «Оренбург»
  • 21:12
    • Дортмундская «Боруссия» потеряла победу в матче с «Айнтрахтом»
  • 17:36
    • Карапетян: Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие