Смолов: Была уверенность, что я реализую пенальти

Нападающий «Локомотива»высказал мнение о матче 10-го тура чемпионата России против(3:2).

На 48-й минуты встречи Смолов реализовал 11-метровый удар в ворота «Оренбурга».

«С учетом того, что мы закончили матч с "Байером" в Лиге чемпионов в 12 ночи по Москве, сейчас играть с "Оренбургом" в 11 утра...

У нас даже тренировки позже начинаются, поэтому не самый простой выезд. Плюс поле. Сначала было солнце, потом дождь.

Важные три очка, потому что наш непосредственный конкурент "Ростов" вчера проиграл, очень важно было победить.

Что касается пенальти, то я сам решился на этот удар. Была уверенность, что я его реализую. Так и произошло», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе. 0