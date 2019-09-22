«Рома» вырвала победу у «Болоньи», «Наполи» разгромил «Лечче»

В матче 4-го тура итальянской Серии А римскаяодержала выездную победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче открыл сербский защитник гостей Александар Коларов на 49-й минуте встречи.

Спустя пять минут арбитр назначил пенальти в ворота «Ромы», который реализовал итальянец Никола Сансоне.

А на четвертой компенсированной минуте победный для римлян гол забил Эдин Джеко.

Отметим, что на 85-й минуте матча защитник гостей Джанлука Манчини был удален с поля.

После этого матча «Рома» с 8 очками поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, а «Болонья» с 7очками опустилась на 5-е место.

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В параллельном матче «Наполи» одержал выездную победу над «Лечче» со счетом 4:1.

В составе победителей Фернандо Льоренте оформил дубль на 28-й и 82-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Фабиан Руис (52-я минута), а Лоренцо Инсинье на 40-й минуте забил с одиннадцатиметровой отметки.

У «Лечче» пенальти реализовал на 61-й минуте Марко Манкосу.

Команда Карло Анчелотти набрала 9 очков и идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Лечче» (3 очка) идет 18-й.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет с «Кальяри», а «Лечче» на выезде сразится с командой СПАЛ. 0