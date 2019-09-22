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    Парфенов: Первый тайм — не то, что хотелось бы видеть

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после гостевого матча 10-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1) отметил, что его команда неправильно провела первую половину встречи.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Думаю, игра для болельщиков была яркой: обилие моментов что у одной команды, что у другой. Матчи между нами проходят так ярко.

    Понимали, что будет тяжело. Первый тайм в нашем исполнении — не то, что хотелось бы видеть. Поговорили, поправили (в перерыве).

    Во втором тайме стали правильно играть, открываться, двигаться с мячом. Можно было так начинать сразу.

    Аналогии с матчем со "Спартаком"? Это разные ситуации. Там была суперответственность и где-то зажатость: приехали, "Спартак", Москва, болельщики, атмосфера.

    Здесь приехали после "Спартака" и думали, наверное, что малой кровью кто-то отдаст. Поэтому и был разговор в перерыве.

    Встряска была нужна, и это две разные ситуации, сравнивать не нужно», — сказал Парфенов «Спорт-Экспрессу». 0

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