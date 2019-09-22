Парфенов: Первый тайм — не то, что хотелось бы видеть

Главный тренер «Урала»после гостевого матча 10-го тура РПЛ с(1:1) отметил, что его команда неправильно провела первую половину встречи.

«Думаю, игра для болельщиков была яркой: обилие моментов что у одной команды, что у другой. Матчи между нами проходят так ярко.

Понимали, что будет тяжело. Первый тайм в нашем исполнении — не то, что хотелось бы видеть. Поговорили, поправили (в перерыве).

Во втором тайме стали правильно играть, открываться, двигаться с мячом. Можно было так начинать сразу.

Аналогии с матчем со "Спартаком"? Это разные ситуации. Там была суперответственность и где-то зажатость: приехали, "Спартак", Москва, болельщики, атмосфера.

Здесь приехали после "Спартака" и думали, наверное, что малой кровью кто-то отдаст. Поэтому и был разговор в перерыве.

Встряска была нужна, и это две разные ситуации, сравнивать не нужно», — сказал Парфенов «Спорт-Экспрессу». 0