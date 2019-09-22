ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 3:2, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти. Влашич с «точки» уверенно пробил по центру под перекладину, а Сафонов завалился в угол ворот.

На 37-й минуте атака ЦСКА началась с отбора на чужой половине поля, далее Влашич отпасовал на левый край в свободную зону, Федор Чалов сместился в центр и в нескольких метрах от штрафной нанёс блестящий удар в дальний угол ворот.

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Счет стал крупным на 41-й минуте. Фернандес подключился в атаку, передача на Чалова на правый край штрафной сразу перешла в прострел к дальней штанге, Кучаев ударом в касание пробить Сафонова не смог, но Влашич угадал с отскоком мяча от вратаря и добавил в ближний угол ворот.

«Быки» отквитали один мяч на 57-й минуте. Сулейманов от угла поля выполнил подачу во вратарскую, Мартынович головой скинул мяч к дальней штанге, откуда Маркус Берг с лёта пробил точно в цель.

А две минуты спустя Вандерсон от левого края мягкий навес в центр штрафной исполнил, Берг оторвался от защитника и головой подрезал мяч под дальнюю штангу.

Календарь и таблица РПЛ

Команда Виктора Гончаренко набрала 22 очка и вышла на второе место в таблице РПЛ, уступая лишь «Зениту» (23 очка).

«Быки» прервали серию в РПЛ из 8 матчей без поражений и с 20 очками занимают 3-е место.

В 11-м туре ЦСКА 29 сентября сыграет в гостях с «Уралом», а «Краснодар» в этот же день примет «Арсенал».