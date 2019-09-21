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    «Ростов» проиграл на выезде «Тамбову»

    «Тамбов» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В поединке десятого тура российской Премьер-лиги «Ростов» на выезде проиграл «Тамбову» со счетом 1:2 (1:1).

    Георгий Мелкадзе
    Георгий Мелкадзе

    Автором первого гола стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова.

    До перерыва счет сравнял форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе. На 61-й минуте Мелкадзе оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гурам Тетрашвили.

    Команда Александра Григоряна прервала серию из шести матчей без побед и поднялась на 15-е место в таблице РПЛ. Коллектив Валерия Карпина потерпел второе поражение в сезоне, оставшись на третьей позиции.

    В 11-м туре тамбовчане 28 сентября на выезде сыграют с «Крыльями Советов», а ростовчане в этот же день дома примут «Динамо».

    Чемпионат России. Премьер-лига 10-й тур
    «Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (1:1)
    Голы: Шомуродов, 27 (0:1). Мелкадзе, 38 (1:1). Мелкадзе, 61 (2:1)Нереализованный пенальти: Костюков, 15 (мимо)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Грицаенко, Ойеволе, Таказов, Осипенко, Карасев (Кулик, 89), Мелкадзе (Чернышов, 65), Костюков (Аппаев, 66), Обухов«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Еременко, Попов, Глебов (Долгов, 79), Ионов, Байрамян (Ведерников, 87), ШомуродовПредупреждения: Карасев, 7. Долгов, 90. Тетрашвили, 90. Шомуродов, 90+2. Шелия, 90+3
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