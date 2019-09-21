«Тамбов» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

В поединке десятого тура российской Премьер-лигина выезде проигралсо счетом 1:2 (1:1).

Автором первого гола стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова.

До перерыва счет сравнял форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе. На 61-й минуте Мелкадзе оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гурам Тетрашвили.

Команда Александра Григоряна прервала серию из шести матчей без побед и поднялась на 15-е место в таблице РПЛ. Коллектив Валерия Карпина потерпел второе поражение в сезоне, оставшись на третьей позиции.

В 11-м туре тамбовчане 28 сентября на выезде сыграют с «Крыльями Советов», а ростовчане в этот же день дома примут «Динамо».