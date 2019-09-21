«Тамбов» — «Ростов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 10-го тура чемпионата России, который пройдет 21 сентября в Саранске.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Мелкадзе, Обухов.

Запасные: Сугробов, Муниру, Чернышов, Мухаммед, Муйва, Кулик, Килин, Часовских, Аппаев, Мамтов.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Глебов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов.

Начало встречи — в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Тамбова» — 4,80, на ничью — 3,42, а на победу «Ростова» — 1,82.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0