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    «Тамбов» — «Ростов»: известны стартовые составы команд

    «Тамбов» — «Ростов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ростова» на матч 10-го тура чемпионата России, который пройдет 21 сентября в Саранске.

    Ивелин Попов
    Ивелин Попов

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Мелкадзе, Обухов.

    Запасные: Сугробов, Муниру, Чернышов, Мухаммед, Муйва, Кулик, Килин, Часовских, Аппаев, Мамтов.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Глебов, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов.

    Начало встречи — в 19:00 мск.

    Коэффициент на победу «Тамбова» — 4,80, на ничью — 3,42, а на победу «Ростова» — 1,82.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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