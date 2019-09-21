«Тамбов» — «Ростов». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч РПЛ 21 сентября 2019 года

В Саранске «Тамбов» примет «Ростов». Матч состоится в рамках 10 тура российской Премьер-лиги. Место встречи — стадион «Мордовия Арена». Начало поединка в 19:00 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Ростов».

«Тамбов»

«Тамбов» — последняя команда нынешнего сезона РПЛ. После 9 матчей клуб занимает 16 место, на его счету всего 5 очков. Пока что в активе «волков» только одна победа — над «Спартаком» (2:0).

Ну а так команда проигрывала в 3 из 4 последних выступлений. В прошлый раз хозяева проиграли ЦСКА со счетом 0:2. Ранее была ничья с «Ахматом», а еще раньше подопечные Александра Григоряна проиграли 2 поединка кряду.

В позапрошлых турах коллектив уступал «Динамо» и «Краснодару», причем с одинаковым счетом 0:2.

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Напомним, что в заявку у «Тамбова» не будет включен Валерий Чуперка. Он получил дисквалификацию.

«Ростов»

«Ростов» идет в тройке лидеров чемпионата. Подопечные Валерия Карпина практически не уступают в показателях «Зениту» и «Краснодару», но все же «сельмаши» имеют чуть худший показатель забитых и пропущенных голов.

Последние результаты не могут не радовать наставника. «Желто-синим» удалось взять 3 очка в матче с «Ахматом» (2:1). Также аналогичный результат был в матчах с «Локомотивом» и «Рубином».

В отличной форме находится Элдор Шомуродов. У него уже 7 забитых мячей на счету и он главный бомбардир «Ростова» в чемпионате.

Стоит отметить, что «комбайнеры» оставались непобедимы в 3 из 4 выездных встреч этого сезона. В 7 из 9 поединков РПЛ клуб забивал не менее двух голов в ворота соперников.

Прогноз

«Тамбов» в тяжелом положении. Хозяева не только не могут выиграть уже довольно длительное время, они еще не могут забить уже четвертую домашнюю игру кряду, при этом уступая в итоге.

«Ростову» нужны три очка, поскольку команда ведет борьбу за первые места с «Зенитом» и «Краснодаром». Пока что клубу удается побеждать и вряд ли футболисты Карпина собираются на этом остановиться.

4.70 и 1.87 предлагают на победу, а 3.45 поставили на ничью.

Учитывая форму атакующей линии «Ростова», которая не уходила с поля без забитых голов в 8 из 9 поединков турнира, можно рассчитывать на успех «сельмашей». Прогноз — победа второй. 0