«Тамбов» — «Ростов». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч РПЛ 21 сентября 2019 года

«Тамбов»
«Тамбов» — последняя команда нынешнего сезона РПЛ. После 9 матчей клуб занимает 16 место, на его счету всего 5 очков. Пока что в активе «волков» только одна победа — над «Спартаком» (2:0).
Ну а так команда проигрывала в 3 из 4 последних выступлений. В прошлый раз хозяева проиграли ЦСКА со счетом 0:2. Ранее была ничья с «Ахматом», а еще раньше подопечные Александра Григоряна проиграли 2 поединка кряду.
В позапрошлых турах коллектив уступал «Динамо» и «Краснодару», причем с одинаковым счетом 0:2.
Напомним, что в заявку у «Тамбова» не будет включен Валерий Чуперка. Он получил дисквалификацию.
«Ростов»
«Ростов» идет в тройке лидеров чемпионата. Подопечные Валерия Карпина практически не уступают в показателях «Зениту» и «Краснодару», но все же «сельмаши» имеют чуть худший показатель забитых и пропущенных голов.
Последние результаты не могут не радовать наставника. «Желто-синим» удалось взять 3 очка в матче с «Ахматом» (2:1). Также аналогичный результат был в матчах с «Локомотивом» и «Рубином».
В отличной форме находится Элдор Шомуродов. У него уже 7 забитых мячей на счету и он главный бомбардир «Ростова» в чемпионате.
Стоит отметить, что «комбайнеры» оставались непобедимы в 3 из 4 выездных встреч этого сезона. В 7 из 9 поединков РПЛ клуб забивал не менее двух голов в ворота соперников.
Прогноз
«Тамбов» в тяжелом положении. Хозяева не только не могут выиграть уже довольно длительное время, они еще не могут забить уже четвертую домашнюю игру кряду, при этом уступая в итоге.
«Ростову» нужны три очка, поскольку команда ведет борьбу за первые места с «Зенитом» и «Краснодаром». Пока что клубу удается побеждать и вряд ли футболисты Карпина собираются на этом остановиться.
4.70 и 1.87 предлагают на победу, а 3.45 поставили на ничью.
Учитывая форму атакующей линии «Ростова», которая не уходила с поля без забитых голов в 8 из 9 поединков турнира, можно рассчитывать на успех «сельмашей». Прогноз — победа второй. 0