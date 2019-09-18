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    Промес: «Аякс» вновь может дойти до полуфинала Лиги чемпионов

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    Экс-игрок московского «Спартака», а ныне выступающий за «Аякс» Квинси Промес прокомментировал крупную победу амстердамцев над «Лиллем» (3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    «Мне нравится играть на позиции "десятки". Да, "Лилль" пару раз был опасен, но наш вратарь Андре Онана продемонстрировал класс. И все же нельзя давать возникать подобным моментам, поэтому нам есть за что себя покритиковать.

    С другой стороны, когда выигрываешь 3:0, надо радоваться. "Аякс" хотел набрать три очка, чтобы хорошо стартовать, ведь это был еще и домашний матч. У нас получилось. Учитывая результаты прошлого сезона, заданная "Аяксом" планка поднята высоко, и люди интересуются, сможем ли мы дойти до полуфинала в этом розыгрыше.

    Думаю, что сможем. Крупная победа со счетом 3:0 это подтверждает», — приводит слова Промеса официальный сайт УЕФА. 0

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